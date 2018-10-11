Трамп вновь раскритиковал ФРС за повышение ставки

11 октября 2018 17:46 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на американский центробанк — Федеральную резервную систему — за повышение учетной ставки, передает в четверг РИА Новости.

"Они немного чересчур умничают", — заявил Трамп о ФРС в эфире Fox News. По словам Трампа, ФРС действует "слишком агрессивно" и "допускает большую ошибку" в повышении ставки. Накануне американский лидер заявлял, что ФРС, по его мнению, "спятила".

Основные фондовые индексы США по итогам среды потеряли от 3 до 4 процентов на фоне продолжающегося увеличения доходности 10-летних американских гособлигаций, свидетельствуют данные торгов. При этом доходность облигаций повышается в связи с политикой ФРС по повышению учетной ставки.

Динамика доходности гособлигаций и фондового рынка, как правило, обратно пропорциональны, так как высокодоходные госбонды могут гарантировать инвесторам прибыль с меньшим риском и большей стабильностью по сравнению с акциями.

Трамп неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту. Президент США пошел на достаточно редкий шаг, сменив главу ФРС в начале президентского срока — вместо Джанет Йеллен председателем совета управляющих стал Джером Пауэлл. Однако Пауэлл продолжил политику повышения ставки.

Американский центробанк в очередной раз повысил ставку в сентябре (на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25 процента годовых с 1,75-2 процентов годовых) и планирует и дальше постепенно ужесточать монетарную политику, поскольку не видит угроз экономическому росту в ближайшем будущем. Кроме того, ФРС пока справляется с двумя своими основными задачами: удерживать инфляцию и поддерживать занятость. Инфляция сейчас несколько превышает целевой показатель в 2 процента, а безработица составляет 3,7 процента — наиболее низкий показатель за почти полвека.

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