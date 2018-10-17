США запросили у Турции данные по делу об исчезновении саудовского журналиста

17 октября 2018 21:21 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты запросили у Турции аудио- и видеоданные спецслужб, проливающие счет на исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме, передает РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у него, отправил ли Вашингтон запрос в Анкару на предоставление аудио- и видеоданных турецкой разведки по делу Хашкаджи. "Да, мы запросили это [аудио- и видеоматериалы], если они существуют <...> Вероятно, существуют", - сказал Трамп.

Глава государства также подчеркнул, что госсекретарь США Майкл Помпео после поездки в Саудовскую Аравию и Турцию представит ему "полный отчет" об этом деле. "Это будет первый вопрос [про аудио- и видеоданные], который я задам [госсекретарю]", - подчеркнул президент. Он добавил, что США "вовсе не покрывают" Саудовскую Аравию, как считают некоторые американские журналисты.

Отвечая на вопрос, собирается ли Вашингтон направлять в Турцию агентов ФБР для оказания помощи в расследовании дела, хозяин Белого дома отметил: "Он не был гражданином этой страны [США] с одной стороны, а с другой, мы собираемся выяснить, что произошло. И вы не знаете, отправили ли мы или нет [агентов ФБР]".

Президент США отметил, что результаты расследования дела об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи будут известны к концу недели.

"Вероятно, мы узнаем [что произошло] к концу недели", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов о возможных сроках окончания расследования, которое ведут турецкие власти.

Хашкаджи, известный критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь. По данным ряда СМИ, журналист был убит в здании дипмиссии. О том, что эта версия рассматривается турецкой полицией в числе основных, 6 октября сообщило агентство Reuters. Пока что со стороны Эр-Рияда на этот счет поступали только опровержения.

Отметим, что ранее полиция Турции вошла в здание генконсульства Саудовской Аравии в рамках расследования исчезновения саудовского журналиста Хашкаджи.

В понедельник совместная турецко-саудовская рабочая группа по этому делу провела свое первое заседание в управлении полиции Стамбула, после чего в консульство вошли члены рабочей группы от Саудовской Аравии.

Отметим, что ранее посол Саудовской Аравии Валид бен Абдель-Карем аль-Хирейджи был вызван в МИД Турции.

Также сообщается, что, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, если посольство Саудовской Аравии утверждает, что Хашкаджи исчез после того, как покинул здание генконсульства, то оно должно доказать это.

Отметим, что ранее Эрдоган сказал, что турецкая разведка расследует вопрос исчезновения саудовского журналиста Хашкаджи.

По словам президента Турции, этот вопрос находится под его личным контролем.

Отметим, что 2 октября Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Его невесту не впустили в здание, а спустя пять часов ей сообщили, что он уже ушел. Позже она заявила, что не доверяет данной информации и не знает, где в настоящий момент находится Джамаль Хашкаджи.

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