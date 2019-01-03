Трамп: Второй саммит США - КНДР пройдет в не столь отдаленном будущем

3 января 2019 01:26 (UTC+04:00)

Второй американо-северокорейский саммит пройдет в не столь отдаленном будущем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду заявил президент США Дональд Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме. Слова американского лидера передают журналисты из пресс-пула Белого дома.

"Встреча [с лидером КНДР Ким Чен Ыном] пройдет в не столь отдаленном будущем", - отметил Трамп.

Он также рассказал, что получил "замечательное письмо" от лидера КНДР. Президент США пошутил, что хотел бы поделиться посланием лидера КНДР со СМИ. По версии главы государства, если бы в июне прошлого года не состоялась его встреча с Ким Чен Ыном, то "в Азии началась бы тотальная война".

В Сингапуре 12 июня прошел первый в истории саммит США и КНДР. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурской встречи не были конкретизированы.

2 декабря прошлого года Трамп информировал, что его следующая встреча с Ким Чен Ыном, скорее всего, состоится в январе или феврале 2019 года.

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