В сенате США призвали Трампа ввести чрезвычайное положение

Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента Дональда Трампа объявить режим чрезвычайного положения, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Пришло время президенту Трампу использовать чрезвычайные полномочия для строительства пограничной стены или барьера", - говорится в заявлении Грэма, который считается важным союзником Трампа в конгрессе.

По его словам, демократы де-факто отказались обсуждать строительство стены, что перекрывает возможность договориться с конгрессом по этому вопросу.

Трамп может объявить режим ЧП и попытаться использовать для строительства стены средства из уже одобренного бюджета Пентагона, поскольку демократы в конгрессе отказываются выделить средства на данный проект. Из-за противостояния по этому вопросу не удалось принять бюджет ряда министерств, и они с 22 декабря работают по сокращенному графику. "Шатдаун" федеральных органов власти затронул госдепартамент, министерства юстиции, транспорта, внутренней безопасности и ряд других.

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