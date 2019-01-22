Помпео заявил, что до денуклеаризации Корейского полуострова еще много работы

Переговоры США и КНДР идут продуктивно, но для денуклеаризации Корейского полуострова предстоит проделать еще много работы.

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая во вторник по телемосту перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи] Ким Ён Чхоль посетил Вашингтон на прошлой неделе. Мы добились дальнейшего прогресса не только в переговорах с участием президента", - сказал Помпео.

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