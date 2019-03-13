В Калифорнии хотят объявить мораторий на смертную казнь в штате - СМИ

Губернатор американской Калифорнии Гэвин Ньюсом в среду может объявить мораторий на смертную казнь в своем штате, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Источники сообщили телеканалу, что Ньюсом смягчит приговоры всем заключенным, приговоренным к смертной казни.

"Я не верю, что цивилизованное общество может считать себя лидером в мире, пока его правительство продолжает одобрять преднамеренную и дискриминационную казнь своих людей", - приводит телеканал слова губернатора. Ожидается, что Ньюсом объявит об отмене казни на пресс-конференции в среду утром.

По данным издания New York Times, в Калифорнии более 700 заключенных находятся в ожидании исполнения смертного приговора.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.