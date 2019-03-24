Помпео: США намерены урегулировать с Катаром и ОАЭ вопрос субсидирования авиакомпаний

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает урегулировать с Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) спорный вопрос субсидирования национальных авиакомпаний в нарушение Договора по открытому небу. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом заявил в переданном в воскресенье интервью телепередаче Full Measure госсекретарь США Майкл Помпео.

"Ошибок здесь быть не может. Когда другие страны субсидируют свои авиакомпании, то это [негативно] отражается на рабочих местах в Америке. Так поступать нечестно и неправильно", - отметил Помпео.

Он ответил утвердительно на вопрос, серьезно ли такие государства воспринимают тревогу Соединенных Штатов. "Я считаю, что да. В конкурентоспособных отраслях промышленности всегда прокладывают себе путь локтями. Когда субсидии уже введены, то избавиться от них дьявольски сложно", - продолжал госсекретарь США.

"Мы все же достигнем своей цели. Это играет большое значение для американских транспорта, авиастроения и рынка труда", - добавил Помпео.

В передаче Full Measure выступили представители большой тройки американских авиаперевозчиков American Airlines, United Airlines и Delta Airlines. Они пожаловались на то, что три конкурента из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов пользуются в конкурентной борьбе с американцами нечестными средствами, прежде всего опираясь на субсидирование со стороны своих государств.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В нем участвуют 34 государства, в том числе большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина, Швеция и Финляндия. Российская Федерация ратифицировала документ 26 мая 2001 года. Цель договора - содействовать укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением договоров в области контроля над вооружениями.

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