Джо Байден назван самым вероятным кандидатом в президенты США от демократов

28 апреля 2019 16:19 (UTC+04:00)

Бывший вице-президент США Джо Байден, объявивший ранее на этой неделе о намерении участвовать в президентской кампании 2020 года, пользуется наибольшей поддержкой членов Демократической партии и сторонников демократов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно данным опросов, опубликованным в воскресенье американской газетой The Washington Post и телеканалом ABC, в поддержку Байдена выступают 17% демократов и их сторонников, второе место с 11% занимает Берни Сандерс. В поддержку ряда других демократов высказались пять и менее процентов опрошенных.

Телеканал ABC отмечает, что лидерство этих двух претендентов неудивительно, поскольку их имена наиболее узнаваемы из списка почти 20 демократов, заявивших о президентских амбициях на выборах 2020 года.

Телефонный опрос проводился по заказу газеты The Washington Post и телеканала ABC в период с 22 по 25 апреля на английском и испанском языках. В нем принял участие 1001 взрослый американец. Степень погрешности в данном опросе составляет 3,5 процентных пункта.

В соответствии с американским законодательством, партия должна будет выдвинуть на президентских выборах единого кандидата, которого определят по результатам праймериз. Ожидается, что демократы проведут первые дебаты уже в июне и июле этого года. Съезд Демократической партии, который окончательно определит кандидата на пост главы государства и вице-президента США, запланирован на 13-16 июля 2020 года. Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Это будет третья попытка Байдена занять Овальный кабинет; кампании 1988 года и 2008 года ему успеха не принесли. В 2016 году он отказался от участия в предвыборной гонке из-за смерти сына.

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