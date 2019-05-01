Власти США запросили еще $4,5 миллиарда из-за кризиса на границе с Мексикой

1 мая 2019 21:42 (UTC+04:00)

Администрация США запросила в конгрессе дополнительно 4,5 миллиарда долларов на решение гуманитарных проблем мигрантов на границе с Мексикой, сообщила журналистам представитель американской администрации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В основном эти средства пойдут на удовлетворение срочных гуманитарных потребностей (мигрантов)… На эти цели пойдут 3,3 миллиарда долларов", - сказала представитель администрации в ходе брифинга.

"Ситуация с каждым днем становится все более угрожающей, она ухудшается", - подчеркнула она.

По ее словам, число задержанных мигрантов к концу года может превысить один миллион человек, что в два раза больше, чем в прошлом году. В основном речь идет о мигрантах из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы – беднейших стран Центральной Америки. Причем в более чем половине случаев это уже не отдельные лица, а целые семьи, а также дети, которые пытаются найти убежище в США, без сопровождения взрослых. Поток мигрантов, как отмечают в администрации, превышает возможности властей по их приему и временному размещению.

Представитель администрации подчеркнула, что запрошенные средства не будут использоваться на строительство дополнительных участков стены на границе с Мексикой.
Ранее споры администрации и конгресса о финансировании строительства стены на границе привели к остановке работы федерального правительства США: демократы отказывались выделять средства на эти цели. Президент Дональд Трамп согласился возобновить работы правительства, но одновременно распорядился, чтобы средства были выделены по линии минобороны в рамках указа о чрезвычайном положении.

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