США вновь испытали МБР Minuteman III

9 мая 2019 15:50 (UTC+04:00)

США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, ракету без боеголовки запустили с полигона в Калифорнии, сообщает в четверг Trend со ссылкой на РИА Новости. Предыдущее испытание прошло 1 мая.

Запуск двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с разницей в неделю является истинным свидетельством возможностей команды Ванденберг", — говорится в сообщении базы Ванденберг, в связи с очередным пуском.

Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны.

Сейчас Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, принятая на вооружение в США. Она способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

По последним данным из открытых источников, Вашингтон располагает 450 такими ракетами, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года.

Minuteman III начали поставлять в армию Соединенных Штатов с 1970 года. В конце 1978-го их производство прекратили.

Армия США регулярно проводит тестовые запуски этой ракеты. Летом 2018 года сообщалось о неудачном испытании Minuteman III.

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