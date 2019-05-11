Заместители министров обороны США и Польши провели переговоры

Замглавы министерства обороны США по политическим вопросам Джон Руд и замминистра национальной обороны Польши Томаш Шатковский провели переговоры, в ходе которых обсудили укрепление восточного фланга НАТО за счет расширения присутствия США на территории Польши, говорится в заявлении минобороны США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается в заявлении, на переговорах речь шла о "вариантах повышения безопасности восточного фланга НАТО за счет расширенного, устойчивого присутствия сил США и возможностей в Польше, которые будут поддерживаться правительством Польши".

Отмечается, что оборонные ведомства двух стран "добиваются хорошего прогресса", стороны намерены продолжить переговоры.

"Более глубокое и более тесное сотрудничество США и Польши в области безопасности критически важно для противодействия текущим угрозам и вызовам в сфере безопасности", - говорится в заявлении.

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Президент Польши Дуда предложил назвать эту базу Fort Trump ("Форт Трамп").

В настоящее время на территории Польши расквартированы около 4,5 тысячи военнослужащих армии США - в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.

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