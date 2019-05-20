Трамп предостерег Иран от войны

20 мая 2019 01:11 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп предрек конец Ирана, если тот захочет побороться с США и будет угрожать им, и призвал никогда этого не делать, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Если Иран захочет побороться, это будет его официальным концом. Никогда не угрожай США снова", - написал Трамп в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов". Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.

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