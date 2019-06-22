Помпео пригрозил Ирану новыми мерами

22 июня 2019 03:00 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Ирану дополнительными мерами, если тот не ратифицирует Палермскую конвенцию против транснациональной организованной преступности и Конвенцию по борьбе с финансированием террористов в соответствии со стандартами группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран должен ратифицировать Палермскую конвенцию и Конвенцию по борьбе с финансированием террористов в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) или он столкнется с дополнительными мерами", - говорится в распространенном в субботу заявлении Помпео.

"Сегодня Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) отреагировала на сознательный отказ Ирана заняться своими проблемами систематического отмывания денег и финансирования терроризма, потребовав усиленного контроля над находящимися в Иране финансовыми организациями", - сказано в документе.

Кроме того, FATF снова высказало свою озабоченность рисками финансирования терроризма, исходящими от Ирана, а также угрозой, которую это представляет для международной финансовой системы, заявил Помпео.

Он обвинил Корпус стражей исламской революции в "крупномасштабных незаконных финансовых схемах".

FATF - межправительственная организация, которая занимается выработкой международных стандартов в области противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Она также оценивает соответствие национальных программ этим стандартам.

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