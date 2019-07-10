В США заявили, что у Вашингтона нет скрытого канала для переговоров с Тегераном

Соединенные Штаты не имеют никакого скрытого или тайного канала для диалога с Ираном. Об этом, как сообщил в среду телеканал Al-Arabiya, заявил специальный представитель США по Ирану Брайан Хук, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, у США "нет никакого скрытого канала для переговоров с Тегераном". Как считает Хук, "Иран использует [в своей политике] шантаж, но столкнется с изоляцией".

По мнению спецпредставителя США, "Иран является страной, которая поддерживает терроризм, поэтому нельзя допустить, чтобы Тегеран обладал ядерным оружием". Хук добавил, что "окончательные договоренности с Ираном должны снять все вопросы и вызовы Тегерана, связанные с его ядерной программой и программой по баллистическим ракетам".

Он также сообщил, что "президент [США Дональд] Трамп удовлетворен ходом кампании по исключительному давлению на Иран". Хук заметил, что, по его данным, в результате американских санкций "оборонный бюджет Ирана сократился на 27%". Кроме того, добавил он, по той же причине США "лишили Иран $50 млрд в год," которые он получал в качестве доходов от экспорта нефти.

Ранее некоторые ближневосточные СМИ сообщили о том, что в течение прошлой недели делегация представителей США провела серию переговоров с официальными лицами Ирана. По имеющейся информации, встречи американских и иранских представителей проходили на территории Ирака в столице Иракского Курдистана, городе Эрбиль.

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