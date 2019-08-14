В США госпитализировали более 20 человек после курения электронных сигарет

По меньшей мере 22 человека были госпитализированы в нескольких штатах США с серьезными проблемами дыхания после курения электронных сигарет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду телекомпания NBC.

12 случаев госпитализации с подобными симптомами были зарегистрированы в Висконсине, четыре случая - в Миннесоте, шесть случаев - в Иллинойсе. Многие из госпитализированных - молодые люди, в том числе подростки, отмечает телекомпания.

Медики выясняют, какие именно курительные вещества употребляли пациенты и какого именно типа электронные сигареты (вейпы) они использовали. "Все пациенты сообщили, что они курили вейпы перед тем, как они попали в больницу, но мы не знаем всех продуктов, которые они использовали", - приводит NBC слова Андреа Палм, представительницы управления здравоохранения Висконсина.

Некоторые пациенты рассказали, что они использовали электронные сигареты, чтобы вдыхать смесь, содержавшую никотин и тетрагидроканнабинол (ТГК) - психоактивный ингредиент марихуаны. "Мы знаем, что в этих случаях есть некоторые общие черты, но мы не смогли точно определить, какой именно аспект курения вейпов или продукт, или растворитель, или масло нанесли ущерб здоровью", - заявила Эмили Чапмен, главный врач детской больницы Миннесоты, расположенной в Миннеаполисе.

Эмили Чапмен сообщила репортерам, что у четверых подростков, поступивших в детскую больницу Миннесоты, изначально проявлялись признаки респираторной инфекции, похожей на пневмонию. Состояние некоторых из этих больных ухудшилось после госпитализации, их пришлось поместить в реанимацию, в ряде случаев медики были вынуждены подключить пациентов к аппаратам искусственного дыхания. Житель Берлингтона в штате Висконсин, 26-летний Дилан Нельсон был помещен врачами в состояние искусственной комы, впоследствии его состояние улучшилось, он медленно идет на поправку.

NBC отмечает, что пока неясно, содержались ли какие-либо токсичные вещества в курительных смесях, которые вдыхали пациенты. Кристи Садримели, педиатр-пульмонолог из больницы Джонса Хопкинса в Балтиморе, не исключает, что госпитализированные молодые люди могли курить вейпы, содержавшие одно и то же вредное вещество. При этом она отмечает, что для не вполне сформировавшихся легких подростков вредно курение любых электронных сигарет, так как смеси для вейпов содержат тяжелые металлы и токсичные микрочастицы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.