США призвали Южную Корею и Японию к ведению диалога

США разочарованы решением Южной Кореи прекратить обмен разведывательными данными с Японией, призывает эти страны вести диалог, заявил американский госсекретарь Майк Помпео, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Благодаря этому соглашению 2016 года Сеул и Токио могли обмениваться напрямую информацией о КНДР без посредничества Соединенных Штатов. Прежде всего, в Южной Корее проявляли интерес к снимкам из космоса с японских спутников территории КНДР в связи с испытаниями там баллистических ракет, базирующихся на подводных лодках. На его подписании настаивали США для укрепления военных связей с Японией и Южной Кореей - их главными союзниками в Азии.

"Я говорил со своим южнокорейским коллегой этим утром. Мы разочарованы решением Южной Кореи. мы призываем эти две страны продолжать взаимодействие и диалог", - сказал он на пресс-конференции.

В четверг Сеул объявил об отказе от продления договора с Японией об обмене разведывательной информацией (GSOMIA) в ответ на решение Токио лишить Южную Корею режима наибольшего благоприятствования в торговле. В начале июля Япония заявила, что потеряла доверие к Южной Корее в связи с попытками Сеула добиться выплат компенсации корейцам, чей подневольный труд использовался японскими компаниями в годы японского колониализма в Корее 1910-1945 годов.

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