Трамп считает, что Ким Чен Ын "любит проводить ракетные испытания"

Президент США Дональд Трамп считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын "любит проводить ракетные испытания". Такое мнение глава вашингтонской администрации выразил в пятницу во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом на саммит Группы семи во Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Президента спросили, обманул ли Ким Чен Ын доверие Трампа, когда обещал, что ракетные запуски Пхеньяна завершатся после окончания совместных американо-южнокорейских учений в начале этой недели. "Нет, я так не думаю. Он любит ракетные испытания, а мы никогда не ограничивали ракеты малой дальности, многие страны проводят их испытания", - ответил Трамп, указав на хорошие отношения между двумя странами.

"Ким Чен Ын был со мной довольно прямолинейным, я считаю", - добавил президент.

Комментируя ракетные испытания Пхеньяна, Трамп напомнил, что США "на днях провели испытания очень большой" ракеты. Речь идет об испытании крылатой ракеты наземного базирования, которую запрещал российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, утративший 2 августа силу в связи с выходом из него США.

КНДР в субботу осуществила очередной ракетный пуск в сторону Восточного моря. По данным Министерства обороны Японии, северокорейские ракеты не достигли японских территориальных вод или исключительной экономической зоны страны в Японском море. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи считают, что две северокорейские ракеты пролетели 380 км.

Летом этого года КНДР возобновила ракетные испытания. Ракетный пуск был осуществлен КНДР 10 августа. Тогда две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 400 км.

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