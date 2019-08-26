Болтон призвал препятствовать разгрузке иранского танкера в Средиземном море

26 августа 2019 06:00 (UTC+04:00)

США призывают не позволять иранскому танкеру Adrian Darya разгрузиться в одном из средиземноморских портов. Об этом говорится в сообщении помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, опубликованном в воскресенье в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Все варианты на столе] чтобы остановить Иран в финансировании терроризма, дестабилизации в мире и нарушении международных санкций, - написал Болтон. - Нельзя позволить танкеру Adrian Darya с незаконной нефтью разгрузиться в одном из портов".

Как заявил 25 августа заместитель командующего иранской армией контр-адмирал Хабиболла Сайяри, военно-морские силы Ирана готовы в случае необходимости сопровождать танкер Adrian Darya в Средиземном море. 4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства.

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