В Госдепе прокомментировали авиаудары по Идлибу

2 сентября 2019 00:35 (UTC+04:00)

Авиаудары США по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были "точечными и целенаправленными", сообщил РИА Новости представитель Госдепа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что американские войска нанесли удар в провинции Идлиб без предупреждения России и Турции. При этом накануне сирийская армия объявила о прекращении огня в этой зоне деэскалации. Российские военные сообщили, что американский удар привел к многочисленным жертвам и разрушениям, а также поставил под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня. В свою очередь, США заявили, что удар якобы был направлен на уничтожение "пункта управления группировки "Аль-Каида"* в Сирии".

В Госдепе отметили, что российские СМИ занимаются распространением "неточных заявлений вместо того, чтобы подчеркивать гуманитарный кризис, усугубляемый режимом Асада и его союзниками".

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