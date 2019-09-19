Пауэлл в ответ на критику напомнил Трампу о независимости центробанка

19 сентября 2019 00:51 (UTC+04:00)

Председатель ФРС США Джером Пауэлл в ответ на новую критику со стороны президента Дональда Трампа напомнил о независимости американского центробанка, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На пресс-конференции Пауэлл в ответ на вопрос о критике Трампа отказался комментировать заявления "избранных чиновников".

"Я продолжаю верить, что независимость ФРС от прямого политического контроля хорошо себя зарекомендовала в прошлом. Уверяю вас, что мы с моими коллегами продолжим проводить монетарную политику, не обращая внимания на политические соображения", - сказал Пауэлл.

Трамп ранее заявил, что ФРС "снова провалилась" с сегодняшним решением о небольшом снижении ставки. По утверждению Трампа, у Пауэлла нет "ни смелости, ни чувства реальности, ни видения ситуации".

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 17-18 сентября снизила в среду базовую процентную ставку на 25 пунктов - до 1,75-2% с уровня 2-2,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Трамп не раз критиковал Пауэлла и намекал, что может уволить главу ФРС, хотя юристы расходятся во мнениях относительно того, есть ли у президента такие полномочия. При этом Трамп имеет право не продлить полномочия Пауэлла, хотя тот заступил на четырехлетний срок только в феврале 2018 года. Ранее Трамп призывал ФРС снизить базовую ставку "до нуля или ниже".

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