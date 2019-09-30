В США торговая сеть Forever 21 объявила себя банкротом

30 сентября 2019 07:11 (UTC+04:00)

Американская сеть магазинов одежды и аксессуаров Forever 21 подала в суд документы с просьбой признать ее банкротом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте компании, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, часть ее магазинов в США закроются. Другие будут продолжать работу. Руководство Forever 21 намерено осуществить реструктуризацию бизнеса, чтобы он вновь приносил прибыль. По сведениям телеканала CNN, закрыты будут до 180 из 800 магазинов сети.

Торговая сеть была основана в 1984 году. Ее головной офис находится в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

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