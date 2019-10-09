Пелоси назвала отказ Белого дома сотрудничать по импичменту предательством демократии

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси расценивает отказ Белого дома сотрудничать по расследованию в рамках импичмента президенту Дональду Трампу как попытку скрыть предательство демократии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном во вторник вечером заявлении спикера нижней палаты.

"Президент пытается ввести беззаконие <...> Его действия угрожают нашей национальной безопасности, нарушают конституцию, подрывают целостность наших выборов, - отмечается в тексте. - Письмо Белого дома - это одна из последних попыток скрыть предательство демократии и утвердить, что президент находится над законом".

"Письмо очевидно ложное, это очередная незаконная попытка скрыть факты усилий администрации Трампа привлечь иностранные силы вмешаться в выборы 2020 года, - утверждается в заявлении. - Мы видим растущую базу доказательств того, что президент злоупотреблял своим служебным положением и нарушил клятву защищать и оберегать конституцию".

Пелоси предостерегла Белый дом от "попыток скрыть правду о злоупотреблении властью президентом". "Господин президент, вы не выше закона. Вы будете привлечены к ответственности", - говорится в тексте.

Письмо из Белого дома

Во вторник Белый дом уведомил демократов Палаты представителей, что не собирается сотрудничать с ними в рамках процедуры импичмента. В направленном демократам письме подчеркивается, что в их расследовании, по результатам которого они инициируют импичмент, "отсутствует какое-либо законное конституционное основание, видимость объективности и даже самые элементарные гарантии надлежащего судебного разбирательства".

"По чисто политическим причинам демократы решили, что их желание отменить итоги выборов 2016 года позволяет им провести так называемое расследование в рамках процедуры импичмента, которое идет вразрез с основными правами, гарантированными каждому американцу", - указала пресс-секретарь администрации Стефани Гришэм.

"Не следует ожидать, что исполнительные органы власти будут участвовать в этом предвзятом политическом театре", - отмечается в ее заявлении.

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