В США нашли самодельную бомбу на школьной парковке

21 ноября 2019 10:54 (UTC+04:00)

Самодельное взрывное устройство найдено на парковке школы в американском городе Сан-Хосе в штате Калифорния. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Mercury News.

Как сообщила сотрудник полиции Джина Тепуртен, сообщение о подозрительном устройстве, найденном на парковке для учеников, поступило во вторник около 11.30 по местному времени (00.30 мск среды). Первым его обнаружил школьный садовник, который отнес его в административное здание школы и сообщил о находке руководству.

Прибывшая на место полиция определила найденный предмет как "самодельное взрывное устройство". После эвакуации школы бомба была обезврежена. Кроме того, в здании был проведен обыск, в результате которого не было найдено других подозрительных устройств. Полиция проводит расследование. Занятия в учебном заведении продолжатся в четверг.

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