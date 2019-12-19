Трамп уверен, что Сенат его полностью оправдает

19 декабря 2019 06:28 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп убежден, что он будет полностью оправдан в Сенате в рамках процедуры импичмента. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в среду вечером заявлении пресс-секретаря Белого дома.

"Президент уверен, что Сенат восстановит должный порядок, справедливость и судопроизводство, которые были проигнорированы в ходе процедур в Палате представителей. Президент готов к следующим шагам и уверен, что он будет полностью оправдан, - отмечается в тексте. - Президент Трамп продолжит кропотливую работу для обеспечения потребностей и приоритетов американцев, что он и делает с тех пор, как вступил в должность".

Палата представителей утвердила в среду обвинительное заключение в отношении Трампа, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу.​​​​​

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