В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна

19 декабря 2019 19:48 (UTC+04:00)

В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel, передает в четверг Trend со ссылкой на РИА Новости.
Согласно информации, вымышленное королевство обнаружил в списке исследователь Фрэнсис Цэнг.
"Я не верил своим глазам. Я поискал в Google, чтобы удостовериться, что это действительно вымышленная страна и я ничего не путаю", — рассказал он.

Как пояснили в Минсельхозе, Ваканду включили в список торговых партнеров, чтобы протестировать работу сервиса.
"Информацию о Ваканде нужно было удалить после тестирования, теперь она удалена", — приводит канал слова представителя министерства Майка Илленберга.

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