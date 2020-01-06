В США в результате аварии погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли, более 60 пострадали в результате аварии на автомагистрали в американском штате Пенсильвания, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В аварии участвовали два тягача, чартерный автобус и пассажирский автомобиль. На фотографиях с места происшествия видны покореженный грузовик FedEx и перевернутый автобус с надписью Ohio Coach.

Пострадавшим от семи до 67 лет, их всех госпитализировали. Причина происшествия выясняется.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.