Пенс: Иран указал союзным с ним группировкам не атаковать объекты и военнослужащих США

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Иран предписал поддерживаемым им группировкам воздержаться от действий против американских сил. С таким утверждением он выступил в эфире телеканала CBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы получаем воодушевляющие разведданные, что Иран направил послания связанным с ним группировкам не предпринимать действий против американских объектов и граждан, - сказал он. - Надеемся, что эти послания будут услышаны".

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