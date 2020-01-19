SpaceX запустила Crew Dragon для испытания системы эвакуации экипажа

19 января 2020 21:24 (UTC+04:00)

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с новейшим кораблем Crew Dragon для испытания системы эвакуации экипажа на случай аварии, компания SpaceX и НАСА ведут прямые трансляции запуска, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал был дан в 10.30 по времени Восточного побережья США. Запуск произошел с суточной задержкой из-за плохих погодных условий.

Испытание продлится несколько минут: корабль вскоре после страта отстыкуется от ракеты, на собственной тяге отойдет от нее, после чего приводнится в Атлантическом океане неподалеку от побережья Флориды.

SpaceX создает пилотируемый корабль Crew Dragon на базе грузового корабля Dragon по заказу НАСА. В марте 2019 года корабль в беспилотном режиме совершил полет на МКС, после чего успешно вернулся на Землю. Для начала пилотируемых испытаний SpaceX необходимо продемонстрировать работу системы эвакуации корабля на случай аварийного старта. В минувшем апреле в ходе наземного огневого испытания этой системы произошел взрыв, что привело к задержке дальнейших испытаний.

Демонстрация работы системы эвакуации экипажа в полете является одним из ключевых моментов для допуска корабля к началу пилотируемых полетов. Если эта процедура пройдет успешно, первый испытательный полет Crew Dragon с экипажем на борту будет возможен в течение нескольких месяцев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
США 20:23
В Пекине рассказали, какую выгоду получит Китай от первой фазы сделки с США
Китай 11:29
Абэ считает альянс Японии и США гарантией безопасности и процветания в мире
Другие страны 10:49
В Сети высмеяли новую форму космических войск США
США 09:43
Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ
США 08:31
Трамп назвал глупой идеей строительство "морской стены" вокруг Нью-Йорка
США 07:04
Лента новостей
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Другие страны 21:55
В Египте назвали дату парламентских выборов
Арабские страны 21:21
Индия испытала баллистическую ракету К-4 для подводных лодок
Другие страны 21:05
Число погибших военных в результате атаки хуситов в Йемене возросло до 100
Арабские страны 20:49
У Ирана нет планов расшифровки черных ящиков Boeing, считают в Канаде
Иран 20:37
Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
США 20:23
В Ливии закрыты крупнейшее нефтяное месторождение Эш-Шарара и соседнее Эль-Филь
Другие страны 20:12
Президент Черногории отказался отменить закон о вероисповедании
Европа 19:51
Два человека убиты в стычках участников протестных акций с полицией в Багдаде
Арабские страны 19:32