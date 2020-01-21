США проведут совместные с Колумбией военные учения

21 января 2020 06:09 (UTC+04:00)

Представители американских и колумбийских вооруженных сил проведут совместные учения, которые состоятся в Колумбии в конце января. Пресс-релиз с соответствующей информацией был опубликован в понедельник на сайте Южного командования Вооруженных сил США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Более 100 американских военных, в том числе около 75 десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии, прибудут в Колумбию 23 января для участия в воздушно-десантных учениях, которые пройдут по 29 января, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что американские и колумбийские военные будут работать вместе для "обмена стратегическим и тактическим опытом".

По данным агентства EFE, решение о проведении учений было принято на прошлой неделе во время встречи президента Колумбии Ивана Дуке с главой Южного командования ВС США адмиралом Крейгом Фоллером.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп и Макрон согласились с важностью завершить переговоры по цифровому налогу
США 04:21
Трамп пообещал сохранить неприкосновенность права на ношение оружия
США 03:49
Несколько ракет разорвались в "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США
Другие страны 02:13
В Вирджинии тысячи американцев вышли на акцию в поддержку права на ношение оружия
США 01:15
Адвокаты Трампа призвали Сенат отклонить обвинения против него
США 20 января 21:15
Американская компания модернизирует НПЗ в Туркменистане
Энергетика 20 января 15:12
Лента новостей
Девять человек погибли при пожаре в России
Россия 07:25
Политолог: Азербайджан предпринимает шаги, усиливающие его влияние в международных организациях
Политика 07:10
Россия поставила Турции более 120 ракет для С-400
Россия 06:50
Пользователи в ряде стран мира сообщают о сбое в работе платежной системы Visa
В мире 06:31
В Мексике задержали одного из главарей Северо-восточного картеля
Другие страны 05:48
Эрдоган: Присутствие Турции усилило надежду на мир в Ливии
Турция 05:29
В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
Китай 05:03
Bloomberg: Иран заявил, что украинский Boeing был сбит двумя ракетами из ЗРК "Тор-М1"
Иран 04:45
Страны Европы и Африки объявили о заключении деловых контрактов на $8,5 млрд
Европа 04:39