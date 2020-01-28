Посольство США сообщило о невозможности эвакуации всех своих граждан из Уханя

Соединенные Штаты объявили о невозможности эвакуации всех своих граждан из города Ухань даже за деньги. Об этом во вторник сообщило посольство США в КНР на своем аккаунте в социальной сети WeChat, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Государственный департамент Соединенных Штатов принимает необходимые меры по возвращению персонала генерального консульства в городе Ухань в США. Мы предполагаем, что возможность по перевозке частных лиц (не являющимися дипломатическими работниками - прим. ТАСС) на платной основе рейсом, вылетающим из аэропорта города Ухань в Онтарио (штат Калифорния), будет ограничена. В условиях отсутствия возможности для транспортировки всех желающих [за плату покинуть город Ухань граждан США] приоритет будет отдаваться лицам, подвергающимся наибольшему риску заражения коронавирусом", - указывается в сообщении диппредставительства.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что продолжают прорабатывать вопрос эвакуации своих граждан из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. В минувшую субботу американское внешнеполитическое ведомство сообщило о планах эвакуировать на родину сотрудников генконсульства США в Ухане, а также ограниченное число соотечественников. Правительство Китая проинформировало, что окажет Соединенным Штатам помощь в эвакуации сотрудников генконсульства.

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