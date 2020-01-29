Apple сообщила о рекордной в своей истории выручке за квартал

29 января 2020 15:11 (UTC+04:00)

Американская корпорация Apple Inc. сообщила о рекордных прибыли и выручке в первом квартале 2020 финансового года (завершился 28 декабря). Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.

Так, за этот период выручка Apple составила 91,8 миллиардов долларов, что на 9% превышает аналогичный показатель в прошлом году.

Кроме того, чистая прибыль компании составила 22,2 миллиарда долларов.

По словам генерального директора Apple Тима Кука, успех объясняется, в частности, высоким спросом на смартфоны iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также на сервисы и носимые устройства.

"Для нас это убедительное доказательство удовлетворенности, вовлеченности и лояльности наших клиентов, а также как драйвер роста по всем направлениям", – заявил он.

Отмечается, что 61% от выручки приходится на международные продажи.

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