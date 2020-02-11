Госдеп хочет выделить на военное обучение в Европе $25,5 миллиона

Администрация Дональда Трампа предлагает выделить 25,5 миллиона долларов на помощь странам Европы в военном образовании, в частности, для борьбы с влиянием России, говорится в проекте бюджета госдепартамента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Программы международного военного образования и учений для Европы укрепляют региональную безопасность и совместимость вооруженных сил США, НАТО и Европы, а также (расширяют - ред.) помощь на противостояние российской агрессии", - говорится в предложенном бюджете.

"В число приоритетных получателей входят Болгария, Грузия, Польша, Румыния, Турция и Украина", - говорится в проекте.

Задачей помощи в военном обучении является, прежде всего, то, чтобы военные названных стран "понимали и одобряли доктрину и оперативную тактику вооруженных сил США", говорится в бюджете.

Предложения по бюджету отражают позицию администрации, но вряд ли станут законом. Конгресс США принимает бюджет самостоятельно. В прошлом Конгресс не соглашался с предложениями Трампа по бюджету. В настоящий момент бюджет США профинансирован до конца финансового года, и партии в Конгрессе, вероятно, будут принимать временные бюджеты, начиная с сентября, а после ноябрьских выборов в Конгресс и президентских выборов приступят к новым бюджетным переговорам.