Помпео: США продолжат борьбу с терроризмом в Африке и после сокращения своего присутствия

Соединенные Штаты намерены по-прежнему оказывать поддержку своим союзникам в Африке в борьбе с боевиками-исламистами, несмотря на планы Вашингтона по сокращению численности размещенных на континенте войск. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, госсекретарь США Майкл Помпео заявил во вторник на совместной с главой МИД Эфиопии Геду Андаргачевом пресс-конференции в Аддис-Абебе.

"Мы постараемся сделать все правильно. Я уверен, что мы сможем добиться верной расстановки сил... и продолжим обеспечивать важные для региона мир и безопасность", - приводит агентство Bloomberg слова Помпео. Он подтвердил, что в настоящее время США пересматривают численность своих военнослужащих в Африке.

Эфиопия является последним пунктом африканской поездки госсекретаря. Ранее он посетил Сенегал и Анголу.