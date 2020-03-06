Трамп считает Байдена еще более "левым", чем социалиста Сандерса

Президент США республиканец Дональд Трамп считает демократа Джо Байдена еще более "левым", чем сенатора-социалиста Берни Сандерса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Байден и Сандерс сейчас являются главными претендентами на выдвижение в качестве кандидата от Демократической партии для участия во всеобщих выборах президента США, на которых демократам будет противостоять Трамп. Обвинения в "левых" взглядах со стороны президента прозвучали после того, как Байден захватил лидерство в общем зачете на праймериз демократов.

"Он (Байден) – "левый" и вокруг него полно "левых" людей, так что во многом он хуже, чем Берни… Он не будет ничем руководить. Если он попадет (в Белый дом), они будут руководить правительством (США). У них там люди еще более "левые", чем у Берни", - заявил Трамп в пятницу журналистам.

По его словам, доказательством крайне левых взглядов команды Байдена служит привлечение в нее политика Бето О"Рурка из Техаса, который хотел "избавиться от оружия", то есть ужесточить его оборот, против чего категорически выступают республиканцы.

Кроме того, указал президент, Байден "не скрывает, что хочет повысить налоги еще больше, чем Берни".

Ранее Трамп неоднократно выражал свое резко отрицательное отношение к идеям социализма, которым симпатизирует Сандерс. Борьба с такими идеями стала одной из главных тем предвыборной кампании действующего президента.

Однако при этом Трамп критиковал руководство Демпартии США, которое, по его мнению, пытается не допустить выдвижения Сандерса единым кандидатом и помогает Байдену. Последний считается общепризнанным центристом среди демократов.

Единый кандидат от Демократической партии будет избран в июле, а всеобщие выборы пройдут 3 ноября.