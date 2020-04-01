Сеул и Вашингтон достигли договоренности о финансировании войск США в Южной Корее

Республика Корея и США в целом достигли договоренности по новому соглашению об условиях размещения американского военного контингента и могут подписать его в ближайшее время. Об этом сообщил в среду агентству Yonhap информированный источник в южнокорейском правительстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В общих чертах стороны достигли финальной стадии переговоров, остаются лишь незначительные детали", - подчеркнул чиновник. По его словам, вскоре об этом может быть объявлено официально. В то же время источник отказался сообщить конкретные детали о договоренностях, в том числе он не назвал срок, на который будет заключено новое соглашение, и фигурирующие в нем суммы.

Во вторник глава южнокорейской делегации Чон Ын Бо заявил, что сторонам в ходе ежедневных контактов удалось "значительно сблизить позиции" по данной проблеме. В связи с отсутствием соглашения работающие на американских военных базах южнокорейские граждане отправлены в неоплачиваемый отпуск из-за отсутствия финансирования.

В середине марта делегации двух стран провели очередной раунд переговоров в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), но так и не смогли достичь компромисса относительно доли расходов Сеула на содержание американских военнослужащих, дислоцированных на Корейском полуострове. США настаивали на четырехкратном увеличении расходов южнокорейской стороны, то есть до $4 млрд в год. Эту сумму Сеул считает нереалистично завышенной.

С 2018 года Вашингтон требует от Сеула повышения доли взносов на содержание контингента США в Республике Корея. Южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн).

Войска США находятся в Южной Корее со времен Корейской войны 1950-1953 годов. Условия их пребывания регулируются соглашением, подписанным двумя странами 26 января 1950 года.