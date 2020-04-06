США введут пошлины на импортную нефть, если ситуация на рынке не нормализуется

Соединенные Штаты готовы ввести значительные пошлины на импортируемую нефть, если ситуация на мировом энергетическом рынке не нормализуется. Об этом заявил в воскресенье на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если они не поладят, то я бы это сделал. Да, я бы ввел пошлины. Очень существенные пошлины", - сказал американский лидер, комментируя положение на глобальном топливном рынке, а также шаги России и Саудовской Аравии, касающиеся добычи нефти.

По словам Трампа, вводить импортные пошлины на нефть США позволяет превращение в нетто-экспортера черного золота. "Потому что мы теперь независимы [от поставок энергоресурсов из-за рубежа], у нас есть собственная нефть. И если бы ввели пошлины, то мы бы, по сути, говорили: "Мы не хотим [закупать] иностранную нефть, никакую иностранную нефть, мы просто будем использовать свою. И это помогло бы спасти [оказавшуюся в чрезвычайно сложном положении американскую нефтедобывающую] индустрию", - считает глава Белого дома.

"Я применю пошлины, если придется. Не думаю, что мне придется, так как Россия не получает пользу от этой [ситуации]. И Саудовская Аравия не получает от этого пользу", - добавил глава администрации США.