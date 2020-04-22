Дональд Трамп поручил ВМС уничтожать иранские катера, создающие препятствия судам США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что дал указание ВМС уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским судам на море, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я дал указание ВМС США открывать огонь и уничтожать все иранские военные катера, создающие препятствия на море для американских судов", - написал он в среду в Twitter.