На борту эсминца ВМС США 18 человек заразились коронавирусом
18 человек заразились новым коронавирусом на борту эсминца ВМС США Kidd. Об этом сообщил телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Корабль задействован в антинаркотической операции, которую США проводят в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. На борту эсминца находятся около 330 человек.
Ожидается, что корабль вернется в порт. Военный, который был первым, у кого диагностировали заражение коронавирусом, уже доставлен в город Сан-Антонио (штат Техас) и госпитализирован.
В конце марта вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована на борту американского авианосца Theodore Roosevelt, заразились 840 человек. 88 военных уже вылечены, один умер в отделении интенсивной терапии 13 апреля.
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