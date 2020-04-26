В Белом доме опровергли слухи об отставке главы Минздрава США

Администрация президента США опровергла сообщения о том, что на фоне пандемии коронавируса нового типа рассматривает возможность о снятии с должности министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара. Об этом заявил в субботу заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство здравоохранения и социальных служб под руководством министра Азара продолжает руководить рядом важнейших задач, поставленных президентом, - приводит его слова агентство Bloomberg. - Любые спекуляции о сотрудниках безответственны и отвлекают от осуществляемого всем правительством ответа на COVID-19".

В субботу газета Politico заявила со ссылкой на источники в вашингтонской администрации, что Белый дом рассматривает возможность отправить главу Минздрава Алекса Азара в отставку. По сведениям источников, в администрации американского лидера недовольны тем, какие меры принимал Азар в рамках борьбы с распространением нового коронавируса в стране. Также в субботу материал о том, что власти США обсуждают идею отставки главы Минздрава, опубликовала газета The Wall Street Journal.