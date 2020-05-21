На базе ВМС США произошла стрельба
Стрельба произошла на базе ВМС США в городе Корпус-Кристи (штат Техас) в четверг, стрелок нейтрализован. Об этом сообщается на странице базы в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Силы безопасности ВМС отреагировали на инцидент со стрелком сегодня утром приблизительно в 06:15. Стрелок был нейтрализован. Все входы на объект остаются закрытыми", - говорится в сообщении.
Ранее база информировала, что стрелок был замечен у северных ворот.
На месте инцидента работают правоохранительные органы.
По данным агентства Reuters, один сотрудник органов безопасности ВМС получил ранения. Полиция советует местным жителям избегать район происшествия.
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