США запрещают въезд для иностранцев, которые за 14 дней посещали Бразилию
Соединенные Штаты из-за угрозы распространения коронавируса запрещают въезд для иностранцев, которые посещали Бразилию за 14 дней до прибытия. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря президента США Кейли Макинэни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Президент США Дональд Трамп принял меры по защите страны, приостановив въезд для иностранцев, которые в течение 14-дневного срока до прибытия были в Бразилии, - отмечается в тексте. - По состоянию на 23 мая в Бразилии зафиксировано 310 087 подтвержденных случаев COVID-19 (заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа - прим. ТАСС), что является третьим показателем в мире".
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