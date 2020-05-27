NASA может провести трансляцию старта Crew Dragon из отсека экипажа

NASA может впервые организовать прямую трансляцию из отсека экипажа во время старта к Международной космической станции нового американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил портал Spaceflight Now со ссылкой на руководителя программы телевизионной трансляции запуска на сайте NASA Пола Визиковски. Старт корабля с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту намечен на 16:33 по времени восточного побережья США (00:33 GMT+4).

"У нас есть камера внутри отсека, изображение с которой будет доступно, если совпадут все условия для ее использования", - привел портал его слова.

Как отметил портал, "NASA никогда ранее не транслировало видеоизображение из отсека экипажа в момент запуска, но российское космическое агентство регулярно демонстрирует съемки в отсеке экипажа при прямой телетрансляции запусков российских "Союзов".

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.