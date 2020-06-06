США продлили нефтяное эмбарго в отношении Ирана

Американский президент Дональд Трамп принял решение о продлении нефтяного эмбарго в отношении Ирана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает Free News.

Он заявил, что США получают «достаточное количество нефти и нефтепродуктов» из других стран, помимо Ирана, что является основанием для продления эмбарго.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в направленном госсекретарю США Майку Помпео, а также министерствам энергетики и финансов определении.

Эмбарго на поставки нефти из Ирана было впервые введено в 2012 году.