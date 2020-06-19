Трамп заявил, что США сохраняют возможность разъединения экономик с КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сохраняет возможность "при определенных условиях" разъединения экономик с Китаем, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"<...> США, конечно, сохраняют возможность при определенных условиях полного разъединения [экономик] с Китаем", - написал в четверг в Twitter глава Белого дома.

Конфронтация между Вашингтоном и Пекином усилилась на фоне пандемии нового коронавируса. Трамп ранее неоднократно повторял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. В свою очередь заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".