Самолет экстренно сел в Нью-Йорке после столкновения с птицей

Самолет Airbus A319 американской авиакомпании Delta Airlines совершил экстренную посадку в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди из-за повреждения, возникшего в результате столкновения с птицей. Об этом во вторник сообщила телекомпания ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рейс Delta 1076, следовавший из Уэст-Палм-Бич [штат Флорида] в аэропорт Ла-Гуардиа в Нью-Йорке изменил маршрут и направился в аэропорт имени Джона Кеннеди после столкновения с птицей", - цитирует телекомпания заявление представителей Delta Airlines.

Отмечается, что самолет, на борту которого находились 43 пассажира, приземлился благополучно, никто не пострадал. После столкновения на носу самолета осталась вмятина.