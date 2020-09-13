Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре в штате Индиана

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в субботу в торговом центре в городе Мишуока (штат Индиана). Об этом в воскресенье сообщила телекомпания ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, все посетители торгового центра были эвакуированы.

Информация о личности погибшего и подозреваемого в убийстве не приводится.