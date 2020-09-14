В США полицейского уволили после избиения афроамериканца

Заместителя шерифа полиции округа Клейтон (штат Джорджия) уволили в воскресенье за чрезмерное применение силы в отношении афроамериканца Родерика Уолкера, после того как в социальных сетях распространились кадры его задержания. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CNN со ссылкой на окружной офис шерифа.

Как указывает телеканал, незадолго до увольнения полицейского в "Instagram был размещен видеоролик, на котором два помощника шерифа удерживают мужчину на земле, нанося удары по его лицу. На записи слышно, как один из полицейских кричит, что задержанный "укусил его за руку".

"Помощник шерифа, который неоднократно ударил Родерика Уолкера, уволен из офиса шерифа округа Клейтон по приказу шерифа Виктора Хилла за чрезмерное применение силы. Это административная мера. Расследование уголовного дела по факту произошедшего будет передано в прокуратуру округа Клейтон", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления шерифа.

В сообщении правоохранительных органов отмечается, что Уолкер находится под наблюдением врача в тюремной больнице, переломов после задержания у него, однако, не зафиксировано.

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающимся нарушений в работе правоохранительных органов. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.