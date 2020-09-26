Байден предупредил Россию о последствиях за "вмешательство" в дела США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пригрозил последствиями за приписываемое России вмешательство во внутренние дела США. Об этом он сказал в эфире телеканал NBC, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

По словам Байдена, в случае победы на президентских выборах он не оставит без ответа якобы вмешательство России в американский избирательный процесс.

"Я обещаю, что, если я одержу победу, будут последствия. Будут последствия за эту вовлеченность в наши суверенные дела", — сказал он.