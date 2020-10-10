Помпео заявил, что Трамп изучает варианты мер против Китая из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп изучает варианты мер в отношении Китая из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщил в пятницу госсекретарь Майкл Помпео в интервью ведущему Ларри О'Коннору. Текст беседы распространила пресс-служба Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На вопрос, намерены ли американские власти привлечь Пекин к ответственности, которому Вашингтон вменяет в вину распространение вируса, Помпео ответил утвердительно. "Разумеется, вы начинаете видеть, как это [ответные меры] формируется, - сказал он. - Не только США понимают необходимость этого, не только США понимают, что Китай скрыл [появление вируса]".

"Будет установлена реальная цена [для Китая]. Президенту Трампу предлагают различные варианты, пути реагирования, - отметил госсекретарь. - Не хотел бы опережать решения президента. Но это не только уместно, но и необходимо, чтобы для страны, принявшей такое решение [скрыть распространение коронавируса], стоящее теперь более миллиона жизней и триллионов долларов экономического благосостояния простых американцев и среднего класса по всему миру, была введена определенная цена".

По его словам, США возглавят данные усилия.

Американский лидер неоднократно обвинял власти КНР в том, что они якобы приняли недостаточно активные меры для предотвращения вспышки заболевания. При этом ранее заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".