Трамп планирует досрочно проголосовать на выборах 24 октября во Флориде

Президент США Дональд Трамп планирует досрочно проголосовать на всеобщих американских выборах 24 октября в Палм-Бич (штат Флорида), где расположено его поместье. Об этом сообщил в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Трамп планирует проголосовать досрочно в [эту] субботу в Палм-Бич (штат Флорида)", - сказал он журналистам.

Глава государства ранее поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич.

В 2016 году республиканец голосовал вместе со своей супругой в Нью-Йорке в день выборов.

Всеобщие выборы в США запланированы на 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий.